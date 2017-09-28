الأهلي يطلب حماية بعثة الفريق في تونس

طلب النادي الأهلي تأمين بعثة الفريق في مدينة سوسة بتونس قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وصرح شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي بأنا لنادي طلب تأمين البعثة في طريقها نحو مدينة سوسة التي تستضيف اللقاء المرتقب، حرصا على سلامة البعثة.

وتقام مباراة العودة في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

وتغيب أحمد الشيخ عن مباراة الإياب أمام النجم الساحلي حيث فضل حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد خلف المهاجم وليد أزارو.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.