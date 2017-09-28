تصرف مثير للجدل من لاعب الأهلي بسبب معاملة المدرب

أشار عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلي إلى اقتراب رحيل اللاعب بسبب معاملة حسام البدري المدير الفني لللفريق معه الفترة الأخيرة.

مجدي يلمح لرحيل جمعة عن الأهلي

وكتب مجدي عبر حسابه على تويتر “واحد من أهم اللاعبين اللي أنا وكيلهم، قد يكون خارج ناديه في أقرب فترة انتقالات بسبب معاملة مدربه”.

وقام اللاعب بالإعجاب بحديث وكيله عبر موقع التواصل الإجتماعي ليؤكد غضبه بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أقوى في صفوف الفريق.

ويبحث صالح عن فرصة للمشاركة مع المارد الأحمر بشكل أساسي بدلا من الجلوس على دكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد الذي يشارك بشكل أساسي مع البدري.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بسوسة في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وتأهل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بعد إقصاء الترجي التونسي في دور الثمانية بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب ببرج العرب والفوز 2-1 في مباراة الإياب برادس.