أول ضحايا الدوري المصري هذا الموسم

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء الإطاحة بخالد القماش المدير الفني للفريق من منصبه لتراجع النتائج بعد مرور 4 جولات من الدوري المصري.

خالد القماش يرحل عن الرجاء

وخسر الرجاء بهدفين نظيفين مباراته اليوم أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بعد خسارة مبارياته الثلاثة التي لعبها منذ انطلاق المسابقة بينما تأجلت مباراته مع الأهلي لمشاركة الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

ويعد عماد النحاس المدير الفني السابق لأسوان هو أقرب المرشحين لخلافة خالد القماش.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه سعد أبوصندوق رئيس نادي الرجاء اللاعبين بالتقصير مما ساهم في تراجع النتائج رغم أن الفريق صعد حديثًا للدوري وكان يجب عليهم أن يقاتلوا ويتمسكوا بالفرصة.

بينما يتصدر الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ويليه المقاولون العرب برصيد 7 نقاط من 3 مباريات ثم الإسماعيلي في المركز الثالث بفارق الأهداف.

ويحتل عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف كان آخرهم في مرمى الرجاء.