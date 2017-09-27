بسبب نيمار.. حسام البدري يفاجيء نجوم الأهلي في تونس

فاجأ حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي لاعبيه في تونس وسمح لهم بمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسمح للاعبيه بمشاهد باريس سان جيرمان وبايرن

وخاض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب الجامعة بتونس استعدادًا لمباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجل حسام البدري المحاضرة الفنية التي كان من المقرر عقدها من أجل إتاحة الفرصة للاعبين لمشاهدة موقعة بايرن وباريس خاصة نيمار داسيلفا نجم بطل فرنسا.

وكان ثنائي نادي الأهلي حسام عاشور وأحمد الشيخ قد تعرضا للإصابة في التدريب اليوم، ومن المنتظر أن يخضعا لكشف طبي غدًل لتحديد مدى إمكانية عودتهما للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بسوسة في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وتأهل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بعد إقصاء الترجي التونسي في دور الثمانية بالتعادل 2-2 في مباراة الذهاب ببرج العرب والفوز 2-1 في مباراة الإياب برادس.