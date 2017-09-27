بالفيديو.. برشلونة يواصل مسلسل الانتصارات ويتغلب على لشبونة في دوري الأبطال

انتهت مباراة برشلونة ولشبونة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا بفوز الكتلان بهدف دون مقابل، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد سيباستيان كواتيس مدافع لشبونة عن طريق الخطأ في مرماه، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني.

حيث أقيمت المباراة على ملعب “خوسيه ألفالادي” في العاصمة البرتغالية لشبونة، وبتلك النتيجة انفرد برشلونة بصدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لشبونة عند 3 نقاط في المركز الثاني بالاشتراك مع يوفنتوس الإيطالي.

وعلى صعيد آخر تمكن يوفنتوس من الفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد في نفس المجموعة.

تشكيل مباراة لشبونة وبرشلونة

تشكيل سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: روي باتريشيو.

خط الدفاع: كرستيانو بيكنسيني- سيباستيان كواتيس- جيريمي ماثيو- فابيو كوينتراو.

خط الوسط: رودريجو باتاجليا- ويليام كارفاليو- ماركوس أكونا- برونو فيرنانديز- جيلسون مارتينيز.

خط الهجوم: سيدو دومبيا.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش- إيفان راكيتيتش- أندريس إنييستا- سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم:ليونيل ميسي- لويس سواريز.

الاحتياطي: سيليسن- ماسكيرانو- دينس سواريز- أليكس فيدال- باولينيو- أندري جوميس.