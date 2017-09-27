بالفيديو.. باريس سان جيرمان يسحق بايرن ميونخ بثلاثية في دوري الأبطال

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيئ، وأقيمت المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا، حيث أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن المضيف الفرنسي من التقدم مبكرًا عن طريق الدولي البرازيلي داني ألفيش، بينما عزز الدولي الأوروجوياني بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من نفس الشوط، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني حاول البايرن تعديل النتيجة، وفي ظل تلك المحاولات أطلق البرازيلي نيمار جونيور رصاصة الرحمة على الألمان بإحراز الهدف الثالث لباريس في الدقيقة 63 من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبتلك النتيجة يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد البايرن عند 3 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: الفونسي اريولا

الدفاع: داني ألفيس – لايفين كورزاوا – ماركينيوس –تياجو سيلفا

الوسط: تياجو موتا – ادريان رابيو –فيراتي

الهجوم: كافاني – كيان مبابي – نيمار

الاحتياطي: انخيل دي ماريا – دراكسلر – كيمبيب – مورا – توماس موبيير – كيفين تراب – جوفاني.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: زفن أولريخ

الدفاع:دافيد ألابا – نيكلاس شول – خافي مارتينيز – جوشوا كيميج

الوسط: تياجو الكانترا – كورينتن توليسو – فيدال – رودريجيز

الهجوم: ربورت ليفاندوفسكي – مولر

الاحتياطي: روبن- ريبيري- كومان – هوملز – رافينيا – ريبيري – روبين – رودي – كريستيان