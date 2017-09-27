اختفاء مدافع أسوان “الملتحي” بسبب الإرهاب

اختفى حمادة السيد مدافع نادي أسوان في ظروف غامضة وغاب عن تدريبات الفريق.

وترددت أنباء قوية عن علاقة حمادة السيد بأحد الجهاديين ومسجل رقمه على هاتف لاعب المقاولون العرب سابقًا وتبادل مكالمات هاتفية معه.

أسوان: لا نعرف أين حمادة السيد

وأكد حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان أن حمادة السيد تغيب عن تدريبات الفريق منذ أسبوع دون أن يستدل عليه.

وكشف عبد القادر عن أنه لا يعرف شيئًا عن حمادة السيد منذ الخميس الماضي وكذلك أسرته التي تجهل مكانه حتى الآن.

ويبلغ حمادة السيد من العمر 36 عامًا وله خبرة طويلة في مباريات الدوري المصري حيث لعب من قبل لأندية المقاولون العرب وأسوان والشرقية وأسمنت السويس وخاض ما يقرب من 113 مباراة مع أندية مختلفة.

وعرف عن حمادة السيد الالتزام الشديد في الملاعب بلحيته الشهيرة ولبسه بنطلون او استرتش تحت الشورت حتى لا تظهر عورته.

وقدم حمادة السيد موسمًا مميزًا في قلب دفاع أسوان تحت قيادة مدربه عماد النحاس قبل أن يهبط الفريق للقسم الثاني بسبب تراجع النتائج في نهاية الموسم الماضي.