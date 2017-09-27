مدرب المنتخب: لن نضم لاعبين بطريقة “الضغط”

أكد أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك عناصر مبشرة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة.

وتابع نبيه حديثه عبر قناة دي ام سي dmc، قائلًا، “نتابع الجميع حتى في الأندية الصاعدة حديثاً” مشيرًا إلى أن كل لاعب له وقت معين وسينضم للمنتخب وفقًا لحاجة الجهاز الفني”.

وأوضح مدرب المنتخب، “لن نضم لاعبين عن طريق الضغط علينا، كوبر لا يمتلك حساب على فيسبوك وبالتالي فهو بعيد تماماً عما يحدث على مواقع التواصل الإجتماعي”.

المنتخب يستعد لمواجهة الكونغو

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق في الأول من أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم 8 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018. (تابع القائمة النهائية)

يذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه أونغدا برصيد 7 نقاط، ثم غانا وفي جعبتها 5 نقاط، بينما تتذي الكونغو جدول الترتيب بنقطة واحدة.