الأهلي يعلن نوعية وحجم إصابة الشيخ وحسام عاشور

كشف خالد محمود طبيب نادي الأهلي عن حجم ونوعية إصابة النجمين حسام عاشور وأحمد الشيخ في تدريب اليوم قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بسوسة.

الأهلي يحدد إصابة أحمد الشيخ وعاشور

وأكد محمود أن إصابة حسام عاشور عبارة عن كدمة في الركبة وسيخضع لفحص طبي غدًا لتحديد إمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد الشيخ يعاني من تقلص عضلي في الظهر ولم يتمكن أيضًا من استكمال المران وسيخضع اللاعب لفحص طبي يوم الخميس.

وغادر أحمد الشيخ تدريب الأهلي اليوم لمعاناته من تقلص عضلي في الظهر ليلحق بزميله حسام عاشور الذي كان قد غادر التدريب لتدخل عنيف من صالح جمعة.

ولحق أحمد الشيخ بزميله حسام عاشور الذي غادر التدريب عقب تعرضه لإصابة في أنكل القدم بعد تدخل عنيف من صالح جمعة، أما أحمد الشيخ فتعرض لكدمة قوية في القدم.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

وتغيب أحمد الشيخ عن مباراة الإياب أمام النجم الساحلي حيث فضل حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد خلف المهاجم وليد أزارو.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.