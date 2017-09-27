وفاة والدة مدرب الأهلي السابق.. والجنازة بالتجمع الخامس غدًا

توفيت اليوم الأربعاء، والدة الثنائي عبد العزيز عبد الشافي، وشوقي عبد الشافي، نجمي الأهلي الأسبقيين، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا الخميس، بعد صلاة الظهر فى مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم النعي لثنائي الفريق الأحمر السابقيين، وجاء نصه كالتالى:

“مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة المهندس محمود طاهر، والإدارة التنفيذية، وقطاع الكرة، وإدارة الإعلام، وجميع إدارات النادى، ينعون بخالص الحزن والأسى والدة الكابتن شوقى عبدالشافى والكابتن عبدالعزيز عبدالشافى، نجمى النادى السابقين، التى وافتها المنية اليوم الأربعاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان”.