الأهلي يحسم مصير مشاركة أحمد الشيخ قبل موقعة النجم

يخضع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي لاختبار طبي غدًا لحسم مصير عودته للتدريبات الجماعية قبل مباراة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اختبار طبي لأحمد الشيخ

وغادر أحمد الشيخ تدريب الأهلي اليوم لمعاناته من تقلص عضلي خلال التدريب الذي أقيم على ملعب الجامعة بتونس.

ولحق أحمد الشيخ بزميله حسام عاشور الذي غادر التدريب عقب تعرضه لإصابة في أنكل القدم بعد تدخل عنيف من صالح جمعة، أما أحمد الشيخ فتعرض لكدمة قوية في القدم.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

وغاب أحمد الشيخ عن مباراة الإياب أمام النجم الساحلي حيث فضل حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد خلف المهاجم وليد أزارو.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.