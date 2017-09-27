بعد إصابته.. “عاشور” يخضع للكشف الطبي قبل مران الغد

يخضع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي غدًا قبل انطلاق المران، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مران اليوم، وتحديد مدة الغياب.

كان عاشور قد تعرض للإصابة في مران اليوم المقام في تونس، بعد اصطدامه بزميله صالح جمعة في كرة مشتركة، لم يستطع بعدها “المسمار” استكمال المران، ليغادر ساحة التدريبات.

ومن المقرر أن يتبين غدًا موقف اللاعب من امكانية مشاركته في لقاء النجم الساحلي الأحد المقبل من عدمه.

وتتواجد بعثة المارد الأحمر حاليًا في تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

كان الفريق الأحمر قد نجح في تخطي عقبة الترجي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من منافسات البطولة الافريقية.

يذكر أن أحمد الشيخ، هو الاخر تعرض لكدمة خلال مران الأهلي.