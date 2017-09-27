عمر السعيد ” هداف الدوري” يكشف عن ما قاله مدرب الإنتاح الحربي

كشف لاعب نادي الإنتاج الحربي، عمر السعيد “هداف الدوري” حتى الآ برصيد 5 أهداف، ما قاله له مدربه مختار مختار، أثناء مباراة الإنتاج الحربي والمقاصة، والتي انتهت بفوز فريق الإنتاج بهدفين نظفيين، أحرزهم عمر السعيد.

وقال عمر السعيد، في تصريحات لقناة أون سبوت، إن الكابتن مختار مختار، تحدث معه بين شوطة المباراة، مطالبا باستغلال الفرص، لتسجيل أهداف، وهو ما حدث بالفعل.

أعرب عمر السعيد، عن سعادته بعد تسجيله هدفين في مرمى المنافس الرجاء ، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قائلاً “نحمد الله على الفوز اليوم ، وإضافة 3 نقاط هامة لرصيد الفريق بالدوري”.

يذكر أن عمر السعيد مهاجم نادي الإنتاج الحربي، يتصدر هدافي الدوري حتى الآن برصيد 5 نقاط، حيث استطاع أن يحرز هدفاً في مرمى نادي الزمالك، وهدف في نادي طلائع الجيش، وهدف في نادي المقاصة، واليوم سجل هدفين في نادي الرجاء.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي صدارة الدوري حتى الآن برصيد 8 نقاط.