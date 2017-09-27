وتتوالى الصدمات.. إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

تعرض أحمد الشيخ صانع ألعاب نادي الأهلي للإصابة في تدريب اليوم على ملعب الجامعة بتونس استعدادًا لمباراة النجم الساحلي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد الشيخ يتعرض للإصابة في تدريب الأهلي

ولحق أحمد الشيخ بزميله حسام عاشور الذي غادر التدريب عقب تعرضه لإصابة في أنكل القدم بعد تدخل عنيف من صالح جمعة، أما أحمد الشيخ فتعرض لكدمة قوية في القدم.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

ولم يشارك أحمد الشيخ في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي حيث فضل حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد خلف المهاجم وليد أزارو.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.