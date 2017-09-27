تقرير.. “النجم الساحلي” فرصة أندية تونس الأخيرة للثأر من المارد الأحمر

مشوار الأندية التونسية في بطولة دوري أبطال أوروبا مهدد بالانتهاء على يد النادي الأهلي المصري عندما يلتقي النجم الساحلي التونسي مع المارد الأحمر على الملعب الأوليمبي بسوسة يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري.

ممثل تونس الوحيد يسعى لفك عقدة الأهلي

ممثل تونس الوحيد بالبطولة يستضيف ممثل الفراعنة من أجل الثأر لمواطنه الترجي بعد أن ودع البطولة على يد المارد الأحمر على ملعبه ووسط جماهيره في رادس عندما تلقى هزيمة بهدفين دون رد في ربع نهائي الأبطال ليتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد أن تعادل الفريقين في مباراة ذهاب ربع النهائي بهدفين لمثليهما.

الفوز على الأهلي وإخراجه من البطولة الأفريقية ليس هدف النجم الساحلي فقط لكنه أصبح حلم الجماهير التونسية من أجل فك عقدة تفوق المارد الأحمر على أندية تونس ورد اعتبار الكرة التونسية أمام نظيرتها المصرية ومواصلة مشوار ممثل تونس المتبقي بالبطولة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النجم منذ عام 2007 وهو اللقب الوحيد لدى النادي الساحلي حيث يسعى لإضافة اللقب الثاني له في هذه النسخة من البطولة.

آخر تتويج لأندية تونس بالأبطال منذ 6 سنوات

وكان آخر تتويج للأندية التونسية بأبطال أفريقيا منذ عام 2011 عندما توج به الترجي التونسي، وبذلك تغيب أندية تونس عن التتويج بأفضل البطولات القارية 6 سنوات حتى الآن.

من ناحية أخرى لن يفرط المارد الحمر في التتويج باللقب وبعد تخطي عقبة الترجي بنجاح وقلب تأخره واقترابه من توديع البطولة إلى التواجد بقوة والمنافسة على البطولة سيسعى جاهدا للفوز على النجم الساحلي في عقر داره بين جماهيره وعلى ملعب الأوليمبي بسوسة كما فعلها على ملعب رادس أمام الترجي حتى يلعب باريحية دون ضغوط خلال مباراة الإياب على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم 22 أكتوبر المقبل.

ويحاول حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر تحقيق حلم جمهور الأهلي بالتتويج باللقب التاسع في تاريخه منذ آخر تتويج للفريق المصري عام 2013 أمام أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي.

ويمثل الفوز على النجم الساحلي على أرضه خطوة كبيرة في مشواره نحو الفوز بدرع الأبطال وإضافة بطولة قارية جديدة لخزائن القلعة الحمراء.