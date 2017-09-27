“نور الدين” حكمًا لمباراة المصري.. وصافرة “البنا” تدير لقاء سموحة

اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري للحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

ومن المقرر أن يعاون إبراهيم نور الدين كلًا من، محمد محمود لطفي وهاني خيري، وحسين إسماعيل حكما رابعاً.

تقام المباراة غدًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

البنا يدير لقاء وادي دجلة مع سموحة

كما اختارت اللجنة، الحكم الدولي محمود البنا، لإدارة مباراة وادي دجلة مع نظيره سموحة، المقرر غقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويعاون محمود البنا كلًا من: محمود أبو الرجال ورجب محمد، وأحمد العبادي حكماً رابعاً.

كما تقام مباراة تجمع بين فريقي النصر والمقاولون، يديرها تحكيميًا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه نور سعيد ومصطفى حسين، وعلي الكيكي حكماً رابعاً.

يذكر أن الزمالك سيخوض مباراة الجولة الرابعة أمام إنبي بعد غد الجمعة، بينما تم تأجيل 4 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز، نظرًا لارتباطه بمباريات بطولة دوري أبطال افريقيا.