واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، والمقرر لها الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد سوسة، ضمن منافسات الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي تعرض حسام عاشور لاعب وسط الفريق لكدمة قوية في “أنكل القدم”، بعد تدخل قوي من صالح جمعة في كرة مشتركة بين الثنائي خلال المران.

وفضل الجهاز الطبي للأهلي مغادرة اللاعب للمران خوفا من تفاقم الإصابة، مما يتسبب في ابتعاده عن اللقاء المرتقب.

الأهلي يتأهل لنصف النهائي

وكان النادي الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة الترجي التونسي 4-3 بمجموع المباراتين حيث تعادل في برج العرب 2-2 وفاز بنتيجة 2-1 في ملعب رادس.

النجم يطيح بالأهلي

قاد المهاجم المصري عمرو مرعي فريق النجم الساحلي للتأهل للدور قبل النهائي من البطولة بعد الفوز على أهلي طرابلس 2-0 بمجموع اللقائين، حيث انتهى لقاء الذهاب بدون أهداف، قبل أن يفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.