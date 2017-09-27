كرة التنس وتدريبات جديدة في مران الزمالك استعدادا لإنبي في الدوري

يستعد نادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني الصربي ” نيبوشا”، لمباراة إنبي القادمة، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة القادم، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وحاض الزمالك، مرانه اليوم، تحت قيادة مديره الفني ” نيبوشا”، والذي يقدم كل جديد مع الزمالك، حيث يسعى المدرب الصربي لعودة البطولات للقلعة البيضاء، وبدأ مران الزمالك بتدريبات إطالة للاعبين تخت إشراف مخطط الإحمال ماركو من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

استعدادت الزمالك لمباراة إنبي في الدوري

وشهد مران الزمالك، تدريبات جديدة، حيث قسم نيبوشا الفريق لثلاثة مجموعات على شكل دائرة لكل مجموعة وتمريرة الكرة دون سقوطها على الأرض مع سير الدائرة والمجموعة التي تصل إلى خط الوسط تكون الفائزة، وذلك رغبة من المدير الفني في زيادة تحكم اللاعبين بالكرة وفرض حالة أكبر من تركيزهم، كما أدى فريق الزمالك تدريباته اليوم بكرة التنس لزيادة تحكم اللاعبين في الكرة.

تدريبات تأهيلية لحفني وأتشيمبونج

كما أدي أيمن حفني وبنجيامين أتشيمبونج، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بالدوري، بعد مرور ثلات جولات، جمع منهم 7 نقاط، حيث حقق التعادل في أول أسبوع من الدوري أمام الإنتاج، وفاز في الإسبوع الثاني والثالث على الداخلية والمصري.