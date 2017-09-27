إبراهيم عثمان يفوز برئاسة نادي الإسماعيلي بـ”التزكية”

فاز إبراهيم عثمان، برئاسة نادي الإسماعيلي بـ” التزكية”، حيث لم يقدم أحداً أوراق ترشحه لمنافسته على مقعد الرئاسة، كما فاز أيضاً بمنصب نائب الرئيس بالتزكية خالد فرو.

يذكر أنه أغلق باب قبول طلبات الترشح، في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، دون أن يتقدم أي مرشح بطلب للترشح على رئاسة النادي أمام إبراهيم عثمان و نائب الرئيس سوى خالد فرو.

منافسة شرسة في انتخابات الإسماعيلي

وسوف ينافس على منصب أمين الصندوق محمد الكلية وخالد الطيب، بينما يتنافس على عضوية فوق السن كلاً من إبراهيم فارس وعطيتو أبوعراقي وسيد رسلان وتامر موسى وحسين الشرقاوي وعصام البدري وشوقي عوض ومدحت الحوفي وأحمد رزق ومحمد البعلي وسعيد شعيب .

بينما يتنافس على منصب العضوية تحت السن بين كلاً من محمود علي ومصطفى أميرو ومحمد الزناتي.

خالد بيومي يتراجع عن الترشح لانتخابات الإسماعيلي

يذكر أنه تراجع خالد بيومي علن الترشح لانتخابات النادي، وأصدر بيانا يكشف فيه عن أسباب تراجعه

«السادة عضوات وأعضاء وجماهير نادينا العظيم الإسماعيلي .. كنت انتوي بشرف الترشح علي أحد المناصب الكبرى في انتخابات نادينا .. وقمت بالفعل بسحب استمارات الترشح برغبة صادقه في التغيير للأفضل وتحت شعار ” بأيدينا نعيد أمجاد نادينا “.. ولكن ما أن رصدت المشاهد والأجواء داخل النادي رأيتها ومع الأسف الشديد غير مهيأة علي الإطلاق لانتخابات نظيفة وشريفه في ظل هيمنه القائمين علي إدارة النادي حاليا علي كل مقدرات الإدارات ، واستمرارا لنظرية ” من يحكم .. يملك ” وهي النظرية التي قاتلت اللجنة الاوليمبية المصرية من اجل الإبقاء عليها رغم انف قانون الرياضة الجديد لحماية من يريدون بقائهم .

ولهذا لم يكن غريبا أن نري ونتابع بالصوت والصورة بشديد الأسف والحزن كم المهاترات والمهازل التي ترتكب في غالبية انتخابات الهيئات والمؤسسات الرياضية .. لتبقي الرياضة المصرية محلك سر .. تتصارع في ساحات المحاكم، ومرهونة بأحكام القضاء ، ونتابع أخبارها علي صفحات الحوادث !!.

كنت ابغي أن أكون شريكا في إعادة هيكله النادي الاسماعيلي تحت مظلة نظام احترافي كامل ، ومن ثم أمجاد الدراويش ، ولكن المؤكد أن هناك من لا يريد الخير لنادينا وللرياضة المصرية .. واشكر كل من دعمني وأيد ترشحي قبل اعتذاري عن عدم الإقدام علي تلك الخطوة .. وعلي أمل أن أقدم عليها مستقبلا إذا ما تغيرت العقليات والمورثات واللوائح الجائرة .. بالتوفيق لنادينا الكبير».

جدير بالذكر أن انتخابات الإسماعيلي سوف تقام يوم 4 نوفمبر المقبل.