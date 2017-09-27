الإنتاج الحربي يهزم الرجاء ويعتلي قمة الدوري مؤقتا

فاز فريق الإنتاج الحربي على مضيفه الرجاء المطروحي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري العام.

أحرز عمر السعيد الهدف الأول للإنتاج الحربي في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة الثامنة ليحتل صدارة الدوري مؤقتا، بينما يقع فريق الرجاء المطروحي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

مشوار الإنتاج الحربي في الدوري العام

بدأ الإنتاج الحربي مشواره في الدوري العام بالتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، في الجولة الثانية تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لثلمهما.

وخطف فوزا مثيرا من مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جعهما ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

مشوار الرجاء المطروحي

استهل فريق الرجاء مشواره في الدوري بهزيمة كبيرة أمام المقاولون العرب بثلاثية دون رد، في الجولة الثانية تذوق مرارة الهزيمة للمرة الثانية أمام الأسيوطي بهدفين دون رد.

وتم تأجيل لقاء الجولة الثالثة والذي كان مقرر له أمام النادي الأهلي، نظرا لانشغال المارد الأحمر ببطولة إفريقيا.