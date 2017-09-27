صحيفة تونسية: النجم الساحلي يدرب على نقطة ضعف إكرامي قبل مباراة الأهلي

ذكرت صحيفة الصحافة التونسية، أن نادي النجم الساحلي، سيركز في مباراته القادمة أمام الأهلي على الكرات الثابتة، موضحة أن النادي التونسي لم يعتمد علىها في المباراة السابقة أمام أهلي طرابلس الليبي.

صحيفة تونسية: الكرات الثابتة شعار النجم للفوز على الأهلي

وأشارت الصحيفة، أن التدريب على الكرات الثابتة فرض على النادي التونسي نظراً لقوة الفريق الأحمر، فلايد من استغلال بعض الجزئيات، في إشارة منها على خطأ شريف إكرامي في مباراة الترجي السابقة من كرة ثابتة، مؤكدة على أن استغلال هذه الجزئيات قد تحسم المواجهة.

صحيفة تونسية: عمرو مرعي يقود هجوم النجم الساحلي أمام الأهلي

وأضاف الصحيفة، أن المدير الفني لنادي النجم الساحلي، هيبار فيلود، سيدفع بعمرو مرعي في قيادة الهجوم أمام النادي الأهلي، وخاصة بعد تألقه في المباراة السابقة أمام نادي أهلي طرابلس الليبي، وإحرازه هدفين في المباراة، وصعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بمجموع 4/3، ذهاب وإياب، حيث حقق التعادل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما استطاع أن يفوز على الترجي في عقر داره بهدفين مقابل هدف واحد.