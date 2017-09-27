لضربه أمريكيا.. إيقاف مهاجم إسرائيلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف تومير هيميد مهاجم فريق برايتون لمدة 3 مباريات عقابًا على ما حدث منه في مباراة نيوكاسل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليج”.

رسميا.. إيقاف مهاجم برايتون “الإسرائيلي 3 مباريات

وفاز فريق برايتون على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف لهيميد في مباراة الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة للبريميير ليج.

واعتدى المهاجم الإسرائيلي بالوقوف على قدم مدافع نيوكاسل دياندر يادلين وهو ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي تعديًا غير مشروع.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية المهاجم الدولي الإسرائيلي صاحب الـ30 عامًا وهو يوجه ركلة عنيفة للغاية للاعب الأمريكي دياندري يدلين

وسجل تومير هيميد هدف المباراة في الدقيقة 51 ليرفع رصيد برايتون إلى 7 نقاط احتل بها المركز الثالث عشر في جدول المسابقة، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 9 فى المركز الثامن.

وذكر برايتون عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إحدى اللجان التنظيمية المستقلة أيدت التهمة التي وجهها اتحاد الكرة الانجليزي ضد هيميد.

وتأكد غياب المهاجم الإسرائيلي عن مباريات برايتون الثلاثة المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال وإيفرتون ووست هام.