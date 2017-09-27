بشرى سارة من وزير الرياضة بشأن حضور الجماهير مباراة مصر والكونغو

أكد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إيرادات مباراة مصر و الكونغو ، المرتقبة في تصفيات كأس العالم ستوجه للأعمال الخيرية وللمستشفيات تقديرا للمجتمع المصري وجماهير الكرة المصرية ومساهمتها في تحقيق الانتصارات الكروية.
تشكيل لجنة قبل مباراة مصر والكونغو
وأشار أبو ريدة في تصريحات له على هامش لقائه اليوم مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى أنه شكل لجنة من أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وثروت سويلم المدير التنفيذي، للتنسيق مع الأمن بشأن الجمهور والتذاكر.
كما أشاد أبوريدة بوزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لما قامت به في ملف البنية التحتية الرياضية بصفة عامة وملاعب كرة القدم بصفة خاصة من حيث إنشاء الملاعب والصالات وحمامات السباحة في جميع محافظات الجمهورية.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد استقبل اليوم المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم مجدي عبد الغني واحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح والمدير التنفيذي ثروت سويلم، حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة منتخب مصر والكونغو المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، على ستاد برج العرب في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وزير الرياضة يكشف عن عدد جماهير مباراة مصر والكونغو
وأعرب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم.
وأشار الي إن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المختصة بشأن حضور أكبر عدد من الجماهير في اللقاء، كما أشاد وزير الشباب والرياضة بلجنه الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح ومنحها الفرصة لعدد من الحكام الصغار الذين أثبتوا قدرتهم على إدارة المباريات مؤكدا علي دعمه لهم وسعادتة بظهور حكام صغار السن بالدوري المصري مطالبا الجميع بمساندتهم.
وعن المدن التي ستستضيف البطولة الإفريقية تحت 23سنة قال الوزير ان مصر لديها مدن كثيرة لاستضافه تلك البطولة مؤكدا أن الوزارة ستبدأ من الآن على صيانة جميع الملاعب المصرية انتظارا لمسئولي الجبلاية بتحديد المدن التي تستضيف البطولة.
وقال إن مصر مستعدة لاستضافة البطولة من حيث الملاعب والفنادق، مهنئًا مجلس إدارة اتحاد الكرة على نجاحه في الفوز بتنظيمها .