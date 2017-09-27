بشرى سارة من وزير الرياضة بشأن حضور الجماهير مباراة مصر والكونغو

أكد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إيرادات مباراة مصر و الكونغو ، المرتقبة في تصفيات كأس العالم ستوجه للأعمال الخيرية وللمستشفيات تقديرا للمجتمع المصري وجماهير الكرة المصرية ومساهمتها في تحقيق الانتصارات الكروية.

تشكيل لجنة قبل مباراة مصر والكونغو

وأشار أبو ريدة في تصريحات له على هامش لقائه اليوم مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى أنه شكل لجنة من أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وثروت سويلم المدير التنفيذي، للتنسيق مع الأمن بشأن الجمهور والتذاكر.



كما أشاد أبوريدة بوزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لما قامت به في ملف البنية التحتية الرياضية بصفة عامة وملاعب كرة القدم بصفة خاصة من حيث إنشاء الملاعب والصالات وحمامات السباحة في جميع محافظات الجمهورية.