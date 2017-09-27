اشتباك بالإيدي في الزمالك بين علي جبر وسائق “مرتضى منصور”

نشبت مشاجرة بالأيدي في نادي الزمالك بين مدافع الفريق ” علي جبر “، وسائق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

خناقة في نادي الزمالك بسبب علي جبر

وبدأت الواقعة، عندما طلب على جبر مدافع الفريق، من سائق مرتضى منصور يدعى ” فوزي”، الرحيل من أمام غرفة اللاعبين، فرفض السائق الرحيل قائلاً “أنا أقف في أي مكان وفي أي حتة داخل النادي”، ورفض جبر حديث السائق ليتطور الأمر بينهم حتى وصلت للاشتباك بالأيادي.

يذكر أن علي جبر، قد شارك مع فريف الزمالك، في مرانه الرئيسي، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر، أثناء استعدادته للمباراة أمام منتخب أوغندا، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، كما شارك في ودية الزمالك الأخيرة أمام المقاولون والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

علي جبر في قائمة منتخب مصر استعدادا للكونغو

كما انضم مدافع نادي الزمالك، علي جبر، لقائمة منتخب مصر، والتي أعلن عنها المدير الفني للفراعنة، هيكتور كوبر، استعدادا لمباراة الكونغو، ضمن الجولة الخامسة في المجموعة الخامسة، والمؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والتي تقام يوم 8 أكتوبر المقبل.