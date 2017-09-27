تجاهل اللاعب الفرنسي اديسون كافاني، لاعب فريق باريس سان جيرمان زميله البرازيلي نميار دا سيلفا، خلال تواجدهما في تدريبات النادي الباريسي.



كانت أزمة قد نشبت بين الثنائي خلال مباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بعد المشادة التي وقعت بينهما على تسدي ركلات الجزاء، ليخطف كافاني الكرة ويسددها، ليتكرر نفس المشهد بينهما خلال احتساب حكم اللقاء لخطأ “فاول” قبل أن يتدخل داني الفيش ويمسك بالركة ويهديها لينار الذي بدوره أهدرها هو الاخر.

وانتشرت بعض التقارير الفرنسية التي تفيد برغبة نيمار في الإطاحة بكافاني من النادي الباريسي، قبل أن يتدخل اوناي ايمري، المدير الفني للفريق ويعلن أن كافاني هو اللاعب الأول لنسديد ركلات الترجيح يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وظهر كافاني في الفيديو ووهو يتجاهل الثنائي نميار وايمري، خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة بايرن في دوري الأبطال

يذكر أن باريس سان جيرمان على موعد في التاسعة إلا الربع مساء اليوم مع فريق بارين ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا