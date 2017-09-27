حسام البدري على رأس المرشحين لخلافة “كوبر” في المنتخب

دخل حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي دائرة المرشحين لخلافة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر حال رحيله بعد التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

اتحاد الكرة يخشى رحيل “كوبر”

وطرح بعض أعضاء اتحاد الكرة اسم حسام البدري على هاني أبوريدة رئيس الاتحاد من منطلق أن البدري يسير بخطى ثابتة مع الأهلي في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويرغب أعضاء الجبلاية في تحصين المنتخب من احتمالات رحيل كوبر بعد العروض الخارجية التي انهالت عليه رغم أن هاني أبوريدة رفض فكرة مناقشتها حتى لا تؤثر على تركيز الجهاز الفني للفراعنة واللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويتطلع المنتخب لتحقيق الفوز على الكونغو في الجولة الخامسة على أمل أن تتعثر أوغندا أمام غانا ليتأهل الفراعنة بشكل رسمي للمونديال.