أسامة نبيه: الإعلام يتمنى الخسارة أمام الكونغو

فجر مدرب عام منتخب مصر، أسامه نبيه ، مفاجأة من العيار الثقيل، قبل المباراة المرتقبة أمام الكونغو، والمقرر لها أن تقام يوم 8 أكتوبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة في المجموعة الخامسة، والمؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

أسامة نبيه :لايشغلنا ما يثار في وسائل الإعلام

وقال أسامه نبيه، في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس، إن الإعلام يتمنى خسارتنا أمام الكونغو في المباراة المقبلة، حتى لا نتأهل إلى مونديال روسيا 2018، موضحاً أن الجهاز الفني للفراعنة تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، لا يهتم بما يثار في وسائل الإعلام حول مباراة مصر والكونغو واقتراب مصر من الصعود إلى كأس العالم.

قائمة منتخب مصر أمام الكونغو

وعلى جانب آخر يستعد منتخب الفراعنة، لمواجهة نظيره الكونغو، والمقرر لها أن تقام يوم 8 أكتوبر، وأعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق، حيث ضم 25 لاعباً

أحمد فتحى (الأهلى) وشريف إكرامى (الأهلى) وعبدالله السعيد (الأهلى) وحسام عاشور (الأهلي) وأحمد الشناوى (الزمالك) وصالح جمعة (الأهلى) وسعد سمير (الأهلي) ورامى ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) وعلى جبر (الزمالك)،عصام الحضري «التعاون السعودي»، أحمد المحمدي «أستون فيلا الإنجليزي»، محمد عبدالشافى «أهلي جدة السعودي»، أحمد حجازي «وست بروميتش الإنجليزي»، محمد النني «أرسنال الإنجليزي»، محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، أحمد حسن كوكا «سبورتنج براجا البرتغالي»، محمود عبدالمنعم كهربا «اتحاد جدة السعودي»، عمرو جمال «بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي»، محمود حسن تريزيجيه «قاسم باشا التركي»، كريم حافظ «لانس الفرنسي»، رمضان صبحي «ستوك سيتى الإنجليزي»، مصطفى فتحي «التعاون السعودي»، سام مرسي «ويجان الإنجليزي».

يذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ، يليه منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد 4 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة .