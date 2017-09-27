الزمالك يخطط لضم عمرو مرعي قبل الأهلي بـ”ثغرة” قاتلة

يبحث نادي الزمالك عن ثغرة في عقد عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الزمالك يبحث عن ثغرة في عقد عمرو مرعي

ويخطط نادي الزمالك من منطلق الشرط الجزائي إذا كان في عقده بعد دراسته ومعرفته بشكل جيد خاصة أنه من المتوقع ألا يفرط فيه النجم الساحلي إلا بمبلغ خيالي.

واستطلع الزمالك رأي عمرو مرعي في إمكانية الانضمام للفريق خلال الشتاء المقبل في ظل حاجته الشديدة لمهاجم مميزًا تحسبًا لرحيل باسم مرسي.

وكان عمرو مرعي قد تألف في مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عمرو مرعي هدفي فوز النجم الساحلي على أهلي طرابلس بسوسة وهو ما جعله محط أنظار ناديي الأهلي والزمالك.

وطالبت بعض الأصوات في مصر بضم هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بضم عمرو مرعي لقائمة الفراعنة استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتحفظ كوبر على ضم عمرو مرعي للمنتخب أمام الكونغو بدعوى ضيق الوقت قبل المباراة التي تنطلق يوم 8 أكتوبر المقبل.