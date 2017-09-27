“إيهاب جلال” يقترب من تدريب منتخب مصر .. تعرف على التفاصيل

اقترب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة من تولى المهمة الفنية للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة، ليقود المنتخب فى التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

جلال، من أفضل المدربين في بطولة الدوري المصري الموسم الماضي، فقد نجح في قيادة الفريق الفيومي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وملاحقة الأهلي حتى النفس الأخير من البطولة، كما نجح في تضييق الخناق على الزمالك الذي انتهى به المطاف الموسم الماضي في المرتبة الثالثة.

تردد اسم إيهاب جلال، بشكل كبير خلال الفتية الأخيرة لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي، خاصة بعدما فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

إيهاب جلال لم يتوصل لاتفاق نهائي مع أعضاء الجبلاية حتى الآن، ويتبقى خطوة واحدة هي موافقة مدرب الفريق الفيومي السابق على تولي المهام الفنية للفراعنة حتى يتم الإعلان الرسمي عن الأمر.

يذكر أن اسم إيهاب جلال، ارتبط بتولى المهام الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلا أن الاتفاق لم يتم، قبل أن يتعاقد الأبيض مع المونتيجيري نيبوشا.