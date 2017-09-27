مدرب النجم: لن نخشي الأهلي .. وسيناريو 2007 سيتكرر في برج العرب

أكد سيف غزال ، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن لاعبيه جاهزون لمواجهة الأهلي ويعلمون جيداً أن المطلوب منهم في هذه المواجهة، هو الانتصار ولاشئ غيره، لاسيما وأن الأهلي فريق كبير وله خبرات في هذه المواعيد الإفريقية.

الأهلي سيواجه نظيره النجم الساحلي ، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

غزال: لن نخشي الأهلي

وقال غزال خلال تصريحاته لجريدة “الصباح” التونسية، ” نحن لا نخشي الأهلي على الإطلاق، ونمتلك الأفضلية على الأهلي، سواء من الجانب البدني أو فنياً وأيضاً جماهيرياً، ونسعي لتحقيق الفوز بأكثر من هدف وعدم تلقى شباكنا أي أهداف”.

وتابع المدير الفني للنجم الساحلي، ” من وجهة نظري نحن قادرون على تكرار سيناريو 2007 ، عندما تعادلنا مع الأهلي سلبياً بدون أهداف، في “سوسة” ومن ثم نجحنا في تحقيق الفوز عليهم بثلاثة أهداف مقابل لاشئ وسط 85 ألف متفرج في ستاد القاهرة”.

وأختتم قائلًا: ” كل العوامل معنا ضد الأهلي، جماهيرياً وفنياً ولذلك واثقون من الفوز”.