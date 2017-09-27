الأمن يحدد عدد جماهير مباراة الأهلي والنجم الساحلي

وافقت الأجهزة الأمنية التونسية على منح 15 ألف تذكرة لجماهير نادي النجم الساحلي التونسي والسماح بحضور ألف مشجع من النادي الأهلي.

اجتماع أمني قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عقد اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، للترتيب لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم الأحد المقبل الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة في سوسة.

مواعيد دخول الجماهير مباراة الأهلي والنجم الساحلي

وتنطلق عملية بيع التذاكر يوم الجمعة في شبابيك مقر نادي النجم الساحلي، فيما تقرر فتح أبواب الدخول للجماهير يوم المباراة اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت تونس الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة لتجنب الازدحام، على أن يتم غلقها قبل ساعة من انطلاق المباراة.

يذكر أن الأهلي صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بمجموع 4/3، ذهاب وإياب، حيث حقق التعادل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما استطاع أن يفوز على الترجي في عقر داره بهدفين مقابل هدف واحد، بينما استطاع نادي النجم الساحلي في تحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين نظفيين، عن طريق اللاعب المصري عمرو مرعي.