سيد عبد الحفيظ: الأمور تسير على مايرام في سوسة والبعثة تطير إلى هناك غداً

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن كل شئ على مايرام في “سوسة” ، و انهينا كل الأمور الخاصة بحجز فندق الإقامة و توفير وسائل نقل الفريق من ملاعب التدريب إلى مقر إقامة البعثة.

الأهلي على موعد مع النجم الساحلي يوم الاحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، في إطار مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ: الأهلى يتوجه إلى سوسة غداً

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، ” البعثة ستتوجه إلى سوسة صباح يوم الخميس، عقب المران الصباحي، من أجل الدخول في أجواء المباراة سريعاً”.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، ” تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس نادي النجم الساحلي، وأخطرته بموعد وصول البعثة إلى سوسة من اجل إنهاء كافة إجراءات استقبال البعثة”.

وتلقيت أيضاً اتصالاً من المهندي محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي ، ليطمئن على البعثة ، وموعد وصولها إلى سوسة، استعدادا لخوش المباراة الهامة أمام النجم الساحلي”.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعدما فاز على الترجي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعدما فاز على أهلى طرابلس بثنائية نظيفة.