باكاماني يطير إلى جنوب إفريقيا للانضمام إلى منتخب بلاده

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي، لاعب الفريق الجديد، تلقى استدعاء من منتخب بلاده ، للانضمام إلة المنتخب استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال عبد الحفيظ ، خلال تصريحات صحفية، ” من المقرر أن يغادر اللاعب القاهرة خلال 48 ساعة من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده، على أن يعود يوم 11 أكتوبر المقبل للمشاركة في التدريبات مع زملائه ، من أجل استئناف الدوري.

باكا يؤدي تدريبات مع لاعبو الأهلى المستبعدين

ويؤدي باكا حالياً تدريبات مع اللاعبين المستبعدين من مواجهة النجم الساحلي ، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” بتونس” ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلى قد تعاقد مع باكاماني خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، والذي يضم بين صفوفه عمرو جمال ، مهاجم الفريق الأحمر.