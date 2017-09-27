مدافع النجم جاهز لمواجهة الأهلي

أكد الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن علي البدوي، مدافع الفريق أصبح جاهز للمشاركة في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي.

ويواجهة الأهلي نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نص النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كان البدوي، قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام أهلى طرابلس الليبي، التي أقيمت الأحد الماضي، على ملعب “سوسة” بتونس، وفاز فيها النجم بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما النجم المصري عمرو مرعي.

البدوي جاهز لمواجهة الأهلي

وكانت قد اشارت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية، بعدم لحاق اللاعب بالمباراة ، نظراً لعدم استكمال شفائه من الإصابة، إلا أن الجهاز الطبي للفريق نفى ذلك وأعلن جاهزية اللاعب ومشاركته في المباراة.

ويًعد البدوي من أفضل المدافعين في صفوف النجم الساحلي، حيث أن مشاركته في المباراة ستأتي بالضرر على الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعدما فاز على الترجي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور بعدما فاز على أهلى طرابلس بثنائية نظيفة.