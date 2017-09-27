مدرب الأهلي يحفز علي معلول قبل موقعة النجم الساحلي

حرص سيد معوض، المدرب المساعد للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع علي معلول،ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليقدم له الدعم قبل مواجهة النجم الساحلي ، بدوري الأبطال.

وقال معوض للتونسي علي معلول، ” ظهرت بأداء جيد خلال مواجهة الترجي التونسي، وذبك نتيجة لتعرضك إلى ضغط كبير من قبل الجماهير، وننتظر منك الكثير خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف مدرب الأهلي، ” حسام البدري، المدير الفني للفريق، يثق في قدراتك وإمكانياتك ، الجهاز الفني بأكمله يقدم لك الدعم والمؤازرة لكي تتألق مع الفريق”.

علي معلول يقود الأهلي للتأهل إلى المربع الذهبي

وظهر علي معلول بأداء جيد مع الأهلي خلال مشاركته في مباراة الترجي التونسي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة الآخر، وقادر الفريق للتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن التونسي علي معلول، قد عاني من كثرة الانتقادات خلال القترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه الفني مع الفريق سواء في مباريات دوري الأبطال او في الدوري الممتاز.