علي معلول: أعد الجمهور بمواصلة التألق أمام النجم الساحلي

أكد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يفكر في شئ الآن سوى مباراة النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، علىملعب “سوسة” في رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

معلول يعد الجمهور بالاستمرار في التألق

وقال معلول خلال تصريحات صحفية، ” أعد جمهور الأهلي بمواصلة التألق والظهور بشكل جيد أمام النجم الساحلي ، من أجل التأهل إلى المباراةى النهائية بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف الظهير الأيسر للأهلي، ” النجم الساحلي فريق كبير ومنظم ، لاسيما وأن المباراة على أرضه ووسط جماهير، وسيكون خصم عنيد في ظل حالة التفاؤل التي يعيشها جماهير النادي”.

كان علي معلول، قد نجح في تسجيل هدف وصنع الآخر، في مباراة الترجي التونسي، التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب “رادس” بتونس، وقاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن التونسي علي معلول، قد عاني من كثرة الانتقادات خلال القترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه الفني مع الفريق سواء في مباريات دوري الأبطال او في الدوري الممتاز.