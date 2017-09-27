صحيفة تونسية: عمرو مرعي وعد بتكرار مع فعله مع إنبي أمام الأهلي

نشرت تقارير إعلامية تونسية تقاريراً عن المواجهة المقبلة للنادي الأهلي مع النجم الساحلي في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

صحيفة تونسية: حالة رعب في الأهلي بسبب عمرو مرعي

وتحدثت صحيفة الصباح التونسية عن المواجهة المقبلة، حيث أكدت على أن المصري عمرو مرعي يسبب إزعاجاً كبيراً لجماهير النادي الأهلي ولاعبيه قبل المواجهة.

وسيلتقي الأهلي مع النجم يوم الاحد القادم على ملعب سوسة في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية الأكبر للأندية.

وشددت الصحيفة على أن المستوى الذي ظهر به عمرو مرعي مع النجم خلال المباراة الماضية أمام أهلي طرابلس الليبي أدى إلى وجود حالة من الرعب داخل صفوف القلعة الحمراء.

وأوضحت الصحيفة أن الهدفين اللذين سجلهما عمرو مرعي أدوا إلى وجود حالة من الخوف في الأهلي، مؤكدة على أن اللاعب أثبت تواجده مع النجم خلال تلك المباراة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على ان عمرو مرعي وعد بتكرار مع فعله مع إنبي في آخر مبارياته أمام الاهلي خلال المواجهة المقبلة له بقميص النجم.

الجدير بالذكر أن عمرو مرعي نجح في تسجيل هدفاً لإنبي خلال المباراة الاخيرة له امام الاهلي بالدوري المصري، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق التونسي.