نيبوشا يتمسك بالزمالك ويرفض عرض النصر السعودي

تلقى المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرض من مسؤولي نادي النصر السعودي، لقيادة الفريق خلفاً للبرازيلي ريكاردو جوميز الذي تم إقالته منذ أيام.

وعقب تلقيه عرض رسمي من إدارة التصر السعودي، عقد جلسة مع مسئولي نادي الزمالك، لأخطارهم برفضه العرض ورغبته في الاستمرار مع القلعة البيضاء، حتى نهاية عقده.

كان الزمالك قد تعاقد مع نيبوشا خلفاً للبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، وذلك لمدة موسمين ، مقابل حصوله على 37 ألف دولار شهرياً مع استمارا طارق يحيي، في الجهاز الفني الجديد للزمالك كمدرب عام.

نيبوشا يقدم أداء جيد مع الزمالك

وخاض المونتينجري نيبوشا، مع الزمالك، في ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الممتاز ، نجح في تحقيق الفوز مرتين على التوالي أمام الداخلية والمصري، بالإضافة إلى تعادل في مباراة وحيدة أمام الإنتاج الحربي في بداية الدوري العام.

وظهر الزمالك بشكل جيد خلال مبارياته في الدوري الممتاز المصري، على عكس ما ظهر تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو.