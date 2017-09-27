جلسة مع أزارو لتأهيله نفسياً قبل مواجهة النجم الساحلي

حرص سيد معوض، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الجديد، من أجل تأهيله نفسياً قبل مواجهة النجم الساحلي، لاسيما بعد استبعاده من قائمة المغرب .

الأهلي سيواجهة نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” بتونس ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

معوض يطالب أزارو بالتركيز في التدريبات

وطالب معوض من اللاعب، ” أن يركز الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن قرار استبعاده من المنتخب المغربي، جاء فرصة لتألقه الفترة المقبلة والرد على الفرنسي هيرفي نيرد ، المدير الفني للمنتخب المغربي”.

وقال مدرب الأهلي لأزاروا ، ” إن حسام البدري ، المدير الفني للنادي الأهلي، يثق في قدراته مشيراً إلى أنه سيحصل على الفرصة كاملة الفترة المقبلة، وما عليه فقط أن يلتزم في التدريبات و ويظهر بشكل جيد”.

كان ازارو قد واجع حملة انتقادات كبيرة من قبل جماهير النادي الأهلي، بعد ظهوره بشكل سئ في مباراة الإياب التي جمعت الفريق بالترجي التونسي على ملعب رادس، ضمن مرحلة الإياب بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.