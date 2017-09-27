تعرف على موعد انضمام لاعبي الأهلي إلى معسكر المنتخب

وافق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على طلب الجهاز الفني للأهلين بانضمام لاعبو الفريق الدوليون إلى معسكر المنتخب يوم 3 أكتوير المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ضمن مرحلة الذهاب بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كان هيكتور كوبر، قد أعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة الكونغو وتواجد فيها 7 لاعبين من الأهلي.

المنتخب يعسكر للكونغو يوم 2 أكتوبر

المنتخب الوطني يبدأ معسكره يوم 2 أكتوبر استعدادا لمواجهة المنتخب الكونغولي يوم 8 من الشهر نفسه على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كان المنتخب قد نجح في تحقيق فوزاً صعباً على نظيره الأوغندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبعد هذا الفوز استعاد المنتخب الوطني صدارة مجموعته، واقترب من تحقيق حلم الوصول إلى المونديال، حيث إنه مطالب بالفوز بأي نتيجة على الكونغو، بالإضافة إلي تعثر أو تعادل أوغندا أمام غانا”.