البدري: مواجهة النجم الساحلي بعد إقصاء الترجي صعبة

يرى حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة النجم الساحلي، بعد الانتصار على الترجي ، صعبة مشيراً إلى أنه فريق تونسي مثل الترجي.

الأهلى قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن مرحلة الإياب من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مواجهة النجم ستكون صعبة لاسيما وإنه فريق تونسي

وقال البدري خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” ، مواجهة النجم الساحلي سوف تكون صعبة بالنسبة لنا، لاسيما وإننا نجحنا في إقصاء الترجي على ملعبه وسنواجه النجم على أرضه أيضا ووسط جمهوره بالإضافة إنه فريق تونسي، ولكن نسعي لتقديم أفضل مالدينا”.

ويحل الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي، ” درسنا النجم الساحلي جيداً وشاهدنا مبارياته داخل ملعبه وخارجه، ونعلم جيداً خطورة الفريق على ملعبه في ظل الحماس الشديد لدي جماهيره”.