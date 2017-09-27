البدري: أزارو بدأ مع الأهلي في ظروف صعبة

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الجديد، جاء في وقت صعب في النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه بري فيه مواصفات المهاجم الجيد.

وأضاف البدري خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” عبر أثير الشباب والرياضة، ” هناك جدل في الشارع الرياضي المصري حول مستوي وإمكانيات وليد أزارو، وهذا يعني لنا أن هناك إيجابيات للاعب وأيضا سلبيات ، ولكن إيجابياته تغطي على سلبياته، وننتظر منه المزيد من العمل بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها”.

البدري: أزارو بدا مع الأهلي في ظروف صعبة ولذلك هو متوتر

وتابع، المدير الفني للاهي، ” أزارو بدأ مع الأهلي في ظروف صعبة، بالإضافة إلى انه يلعب في صفوف أكبر نادي بالشرق الأوسط، وهذا ما يظهر متوتراً في المباريات، وسنعمل على ذلك الفترة المقبلة”.

وواصل، : “اللاعب يعيش حالة نفسية سيئة بسبب استبعاده من قائمة المنتخب المغربي، وسنعمل على خرزجة من هذه الحالة في أقرب وقت ممكن”