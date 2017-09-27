المخرج محمد نصر يكشف سبب مشادة حسام حسن مع جهاز الزمالك

كشف المخرج محمد نصر، مخرج لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، سبب انفعال حسام حسن على الجهاز الفني للقلعة البيضاء أثناء المباراة.

وشهدت المباراة تراشق بالألفاظ من جانب الجهاز الفني للمصري وأيضا للزمالك، أثناء سير المباراة، لاسيما بعد تسجيل الزمالك الهدف الثاني في مرمي المصري البورسعيدي.

محمد نصر يكشف تطورات جديدة في أزمة حسام و جهاز الزمالك

وقال محمد نصر خلال تصريحاته لبرنامج “الغندور والجمهور” المذاع عبر فضائية ال تي سي ، ” هناك أحد من جهاز الزمالك قام بمضايقة حسام حسن، مما دفعه للذهاب إلى هناك ووجه لهم رسالة قائلًا : ” خلي يسكت علشان هضربه”.

وأضاف المخرج التلفزيوني، ” هناك أيضا البعض من جماهير الزمالك التي قام بتوجيه السباب لحسام وإبراهيم حسن، أثناء المباراة مما جعل حسام يقوم برفع القميص الأحمر و الأخضر ووضعه على قلبه، في إشارة منه إلى قميص الأهلي والمصري أيضا.

وشهدت هذه المباراة شد وجذب من جانب طارق يحيي، المدب العام للزمالك، و حسام حسن ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري.