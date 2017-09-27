خالد الغندور: مدرب النجم الساحلي مغرور .. والاهلي قادر على الفوز بسهولة

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي قادر على تحقيق الوز على النجم الساحلي التونسي، والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال.

الأهلي قد نجح في الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن مرحلة الإياب من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعداً مع النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة.

الغندور: مدرب النجم مغرور مثل البنزرتي

وقال الغندور خلال برنامجه “الكورة والغندور” المذاع عبر فضائية ال تي سي، ” مدرب النجم مغرور مثل فوزي البنزرتي، عندما صرح قائلًا أنه واثق في تحقيق الفوز بكل سهولة على الأهلي، مشيراً إلى أن البنزرتي قال مثل هذه العبارة وفي النهائية ودع فريقه البطولة وتمت إقالته من تدريب الترجي”.

وأضاف، ” الأهلي قادر وبكل سهولة الفوز على النجم الساحلي ذهاباً وإياباً، ومن حق المدير الفني للنجم أن يتحدث كيفما يشاء ولكن العبرة بالخواتيم”.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.