ميدو: الأهلى قادر على تخطي عقبة النجم الساحلي

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن الأهلي أفضل من النجم الساحلي مشيراً إلى أنه من السهل الفوز عليه.

الأهلي قد نجح في الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، ضمن مرحلة الإياب من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعداً مع النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة.

ميدو: لاعبي الأهلى اكتسبوا ثقة بعد الفوز على الترجي

وقال ميدو خلال تصريحاته لبرنامج “الحريف” المذاع عبر فضائية دي ام سي، ” لاعبي الأهلي اكتسبوا الثقة بعد الفوز الصعب الومثير على الترجي التونسي، في ملعب “رادس” ، بالرغم من تأخرهم بهدف في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني للفريق الدجلاوي، ” الأهلى تخطي عقبة الترجي بسهولة، ومن وجهة نظري سيفعلها امام النجم الساحلي، ولكن على البدري أن يحذر تلقى شباكه أي أهداف”.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي،يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.