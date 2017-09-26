تحدث طلعت يوسف المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي عن مواجهة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يوسف: الأهلي يمتلك الأفضلية أمام النجم

وأكد يوسف خلال تصريحاته لبرنامج “في التمانيات” عبر إذاعة “إينرجي” أن الأهلي يمتلك الأفضلية أمام النجم بسبب مستوى المهارات الفردية والتكتيك والخبرات، مشيرا إلى القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق التونسي.

وأشار المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي إلى أن نقطة الضعف الأبرز في الفريق التونسي هي الدفاع.

ووأضح يوسف أن المارد الأحمر يستطيع اختراق النجم من العمق.

مدرب أهلي طرابلس: مرعي لاعب مزعج ومتحرك

وحول قدرات وعمرو مرعي مهاجم النجم المتألق المباراة الماضية، أكد أن مرعي لاعب مزعج ومتحرك، ونصح برقابة مشددة عليه.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا.