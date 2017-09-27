هاجمت شبكة ” thisisanfield ” العالمية مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه أمام سبارتاك موسكو الروسي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تقييم ضعيف لمحمد صلاح أمام سبارتاك موسكو

وتعادل ليفربول مع سبارتاك موسكو 1-1 ليتوقف رصيد الريدز عند نقطتين فقط بعد التعادل 2-2 مع إشبيلية الإسباني في الجولة الماضية.

ومنحت الشبكة محمد صلاح تقييمًا 5.5 درجة من 10 درجات لسوء مستواه وقالت عنه: “اليوم لم يظهر بشكله المعهود عنه وأهدر هدفًا محققًا على أمام مرمى الفريق الروسي رغم أنه كان أحد نقاط قوة ليفربول في الجناح الأيمن”.

وأضافت الشبكة العالمية: “الشكل النهائي لصلاح اليوم كان ضعيفًا ومع مرور دقائق المباراة كان مستواه يزداد سوءًا دون مبرر مقبول”.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد دفع بروبرتو فيرمينو في الهجوم وخلفه محمد صلاح وكوتينيو وساديو ماني لكن الرباعي لم يشفع له لتحقيق الفوز على سبارتاك موسكو ليتأزم موقفه في دوري أبطال أوروبا رغم سهولة مجموعته والتي يتصدرها إشبيلية بالفوز علي ماريبور.