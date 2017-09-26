رسميا.. الزمالك يعاقب مدربه

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبة على مدحت عبد الهادي المدرب المساعد بالفريق الأول بسبب رفعه فانلة بيضاء خلال مباراة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مرتضى يعلن توقيع عقوبة على مدحت عبد الهادي

وكان عبد الهادي قد رفع القميص الأبيض ردًا على رفع حسام حسن المدير الفني للمصري القميصين الأحمر والأخضر في إشارة إلى حبه للأهلي والمصري رغم أنه درب الزمالك.

وشدد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على أن تصرف مدحت عبد الهادي خاطئ ولذلك تمت معاقبته وكان يجب عليه عدم القيام بتصرف مثل تصرف حسام وإبراهيم حسن.

وأشار مرتضى إلى أن أي فرد في الزمالك سيخرج عن النص مهما كان اسمه وحجمه لأن القلعة البيضاء لها تقاليدها التي لا يجب أن يحيد عنها أي فرد.

وأضاف أن حسام وإبراهيم حسن لن يدخلا الزمالك طالما كان هو رئيسًا لنادي الزمالك بسبب ما بدر منهما في مباراة المصري ونسيان أفضال القلعة البيضاء عليهما واستفزاز الجماهير في مدرجات ملعب برج العرب.

وكان الزمالك قد فاز 2-1 على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة للدوري.