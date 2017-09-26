حازم إمام يؤيد كوبر في استبعاد “مرعي” ويؤكد: موقفي واضح من رئاسة الزمالك

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن موقفه واضح فهو لا يفكر في رئاسة الزمالك حاليًا لأن تفكيره الأسمى حول كيفية مساعدة منتخب مصر من خلال وجوده في مجلس الجبلاية على التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

حازم إمام: كوبر لا يتأثر بالسوشيال ميديا

وشدد حازم إمام على أن الجميع يجب أن يتكاتف خلف المنتخب في مباراته المقبلة أمام الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا والتي تقرب الفراعنة من الحلم المونديالي في حالة الفوز بها.

وأوضح حازم أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لا يتأثر بانتقادات السوشيال ميديا في اختياراته وإنما يبني قراراته بناءً على قناعاته ومعرفته باللاعبين.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج “الحريف”: “كوبر قراراته من دماغه.. كوبر يركز في عمله فقط وهذا سر النجاح والاقتراب من التأهل للمونديال”.

وأشار حازم إمام إلى أنه من غير المعقول ضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي للتونسي للمنتخب من خلال المباراة الأولى التي شارك فيها بشكل أساسي وأحرز هدفين مع ضيق الوقت قبل مباراة الكونغو.

وأضاف حازم أنه يعتقد أن عمرو مرعي سينضم للمنتخب عقب مباراة الكونغو لأن وقتها الفرصة ستكون متاحة لضم عناصر جديدة.

وأشار إلى أن كوبر يميل إلى ثبات التشكيل لذلك كان من الصعب تجربة جدد قبل مباراة الكونغو التي تقام يوم 8 أكتوبر المقبل.