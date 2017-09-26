بالفيديو.. ليفربول يعجز عن هزيمة سبارتاك موسكو ويتعادل إيجابيًا

انتهت مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو الروسي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تمكن البرازيلي فيرناندو من افتتاح التسجيل لصالح الفريق الروسي في الدقيقة 23 من الشوط الأول، قبل أن يقوم صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو بإحراز التعادل للعملاق الإنجليزي، وبالرغم من تعدد محاولات ليفربول على المرمى وإصابة حارس سبارتاك موسكو، إلا أن العملاق الإنجليزي لم يتمكن في فك شفرات الدفاع الروسي بعد هدف كوتينيو، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول، ويخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وأقيمت المباراة على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجولة الثانية في المجموعة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوربا، وكان كل من الفريقين قد تعادل في مباراته الأولى مع كل من إشبيلية وماريبور.

وبتلك النتيجة عجز ليفربول عن إحراز الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوربا هذا الموسم، حيث تعادل الفريق في أولى مبارياته مع إشبيلية الإسباني بهدفين لكل فريق.

وبقي ليفربول في المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد سبارتاك موسكو صاحب المركز الثالث الذي يتأخر بفارق الأهداف عن الليفر، فيما انفرد إشبيلية بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على ماريبور بثلاثية نظيفة.

تشكيل مباراة سبارتاك موسكو وليفربول

تشكيل سبارتاك موسكو

حراسة المرمى: أرتيم ريبروف.

خط الدفاع: جورج ديكيا- إليا كوتيبوف- سالفاتوري بوكيتي.

خط الوسط: إفلين بوبوف- ماريو باساليتس- فيرناندو- سيردار تاشي- أندري إشينكو.

خط الهجوم: لويز أدريانو- أليكساندر سيميدوف.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كاريوس.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد- ديان لوفرين- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيليب كوتينيو- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو.